Подозреваемая в подготовке теракта в Дагестане женщина арестована

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане арестовал на два месяца женщину, подозреваемую в подготовке теракта на территории региона ко Дню Победы, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республике в субботу.

Согласно поступившему в суд материалу подозреваемая, действуя из "личных побуждений, основанных на неприязненных отношениях к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю РФ", в феврале 2025 года, переписываясь в мессенджере с представителем террористической организации, получила от него подробную инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и купила составляющие.

Отмечается, что женщина планировала подрыв здания силовых структур ко Дню Победы 9 мая.

Ранее сообщалось, что сторонница международной террористической организации была задержана в Дагестане за подготовку взрыва самодельной бомбы у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте.