В Дагестане задержана женщина, готовившая теракт у здания правоохранительных органов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сторонница международной террористической организации задержана в Дагестане за подготовку взрыва у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

У задержанной гражданки России 1996 года рождения изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Она переписывалась с боевиком международной террористической организациив телеграм. В переписке найдено "обсуждение планируемого подрыва и её присягу террористической группировке", сообщили в спецслужбе.

На видео, распространённом позднее ЦОС, задержанная сообщает, что ей дали задание через мессенджер, "чтобы я закупилась различными веществами и совершила 9 мая теракт, - либо подложила, либо сама подорвалась".