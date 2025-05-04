Соцобъект и купол храма повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на регион, в результате которых повреждён купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, а также социальный объект в Шебекинском округе, никто не пострадал.

"По предварительной информации, пострадавших нет. (...) От удара дрона повреждён купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. (...) Ещё один дрон ударил по социальному объекту в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам губернатора, дрон ударил по припаркованной спецтехнике в селе Новая Деревня Белгородского района. Атакам беспилотников подверглись частный дом в селе Малиновка Белгородского района, легковой автомобиль в селе Новоалександровка, а также село Стригуны Борисовского района, добавил Гладков.