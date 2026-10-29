Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь над регионами 1214 украинских БПЛА

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российскими средствами ПВО в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 1214 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Украинские дроны нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областями, Московским регионом, Башкирией и Удмуртией, проинформировало Минобороны РФ.