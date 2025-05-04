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Что произошло за день: воскресенье, 4 мая

Владимир Путин об СВО и преемнике, московская полиция о дронах в преддверии Дня Победы и полиция о нападении на Надежду Кадышеву

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было. Однако начать ее в 2014 году Россия не могла, поскольку не была готова к противостоянию с коллективным Западом и стремилась к мирному разрешению проблемы Донбасса, отметил российский президент.

- Президент РФ заявил, что всегда думает о преемнике, но в конечном счете выбор за россиянами. Владимир Путин также заявил, что лучше бы у него было несколько преемников, чтобы у россиян был выбор.

- Восстановлено электроснабжение основной части Подмосковья после непогоды. Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что последствия циклона, обесточившего населенные пункты, энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет.

- Дональд Трамп считает, что ему удалось продвинуться в украинском урегулировании. Но он вновь заявил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их бессмысленными.

- Московская полиция предупредила об ответственности за запуск БПЛА в преддверии Дня Победы. В ГУВД также рекомендовали отказаться от запуска пиротехники.

- Полиция начала проверку после сообщений о нападении на певицу Надежду Кадышеву. В МВД поступил сигнал о нападении после концерта, который прошел в городе Иваново.

- Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова. Ей было 85 лет, Евдокимова в Малом театре исполнила более 60 ролей.

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