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Путин заявил, что всегда думает о преемнике, но в конечном счете выбор за россиянами

Путин заявил, что всегда думает о преемнике, но в конечном счете выбор за россиянами
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все время думает о преемнике, но окончательный выбор должен быть за россиянами.

"Я всегда об этом думаю", - сказал глава государства в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, думает ли он о том, кто в будущем будет руководить страной.

"Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", - продолжил президент.

Путин также согласился с утверждением, что он все время смотрит и оценивает потенциал каждого возможного кандидата.

Глава государства заметил, что "шансы сделать что-то по-серьезному, вряд ли, будут у человека, за которым не стоит доверие народа".

"Чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие: доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан", - сказал Путин.

Продолжая, в качестве примера он привел тот факт, что сейчас в стране самый низкий уровень бедности.

"Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие, а именно - доверие к власти, - в известной степени, будет обеспечено, а это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений. И я очень благодарен людям за то доверие, которое оно мне оказывает, и не только на выборах, а, в такой, текущей работе. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал президент.

Путин также заявил, что лучше бы у него было несколько преемников, чтобы у россиян был выбор.

"Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал президент в документальном фильме, отвечая на вопрос о том, думает ли он о том, кто в будущем будет руководить страной.

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