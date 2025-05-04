Поиск

Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было

Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было
Владимир Путин
Фото: Kremlin Press Office/Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным для РФ результатом, и выразил надежду, что применения ядерного оружия не потребуется, несмотря на провокации.

"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Так глава государства ответил на вопрос автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, почему, несмотря на провокации, три года проявлялось "такое хладнокровие": не потому ли, что в противном случае "все бы закончилось ядерной войной".

Отрывок фильма выложен в телеграм-канале журналиста.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела троих погибших достали из завала грунта в Геленджике

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Что произошло за день: суббота, 3 мая

Один человек пострадал при обвале грунта на стройке в Геленджике

Один человек пострадал при обвале грунта на стройке в Геленджике

Более 10 домов и два соцобъекта пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Минобороны РФ заявило об отражении ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму

Выросло число тюменских территорий, где из-за паводка введен режим ЧС

Путин рассказал, что ему постоянно приходится бороться с желанием кому-нибудь "врезать"

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6311 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });