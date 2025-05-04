Путин заявил, что необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было

Владимир Путин Фото: Kremlin Press Office/Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным для РФ результатом, и выразил надежду, что применения ядерного оружия не потребуется, несмотря на провокации.

"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Так глава государства ответил на вопрос автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, почему, несмотря на провокации, три года проявлялось "такое хладнокровие": не потому ли, что в противном случае "все бы закончилось ядерной войной".

Отрывок фильма выложен в телеграм-канале журналиста.