Полиция Москвы предупредила об ответственности за запуск БПЛА в преддверии Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция предупреждает об ответственности за запуск БПЛА в столице и рекомендует воздержаться от применения пиротехники на фоне празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

"Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов. Решением оперативного штаба столицы их использование запрещено. Несанкционированный запуск любых их видов влечет за собой административную и уголовную ответственность", - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

В ГУВД отметили, что в период подготовки масштабных праздничных мероприятий полицейскими усилена работа по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством сотрудники МВД вправе уничтожать любые беспилотные воздушные аппараты в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан.

"Лицо, осуществлявшее запуск беспилотного воздушного судна, привлекается к административной ответственности в рамках статей 11.4 и 11.5 КоАП РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил использования воздушного пространства". Статьей предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей", - напомнили в МВД.

Кроме того, в полиции рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от запуска пиротехники "в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием".

"Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек", - отметили в МВД.