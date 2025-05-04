Полиция начала проверку по факту нападения на певицу Кадышеву в Иваново

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о нападении на певицу Надежду Кадышеву в городе Иваново.

"Мои коллеги из Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу по окончании концерта", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье в телеграм-канале.

По данным Волк, 30 апреля в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново поступило сообщение о нападении женщины на солистку по завершении концерта. Нарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении поклонницы на артистку Надежду Кадышеву, которая выступала в Иваново с концертом.