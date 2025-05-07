В Росавиации сообщили о прибытии по месту назначения 70% перенаправленных самолетов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Из 186 самолетов, перенаправленных на запасные аэродромы 6-7 мая из-за вводившихся ограничений, 135 - более 70% - долетели до аэропортов первоначального назначения, сообщил представитель Росавиации журналистам.

Это следует из данных Росавиации на 18:00, представленных на вечернем заседании координационного штаба, уточнил он. Остальные лайнеры еще находились на 20 аэродромах.

"Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача - большинство из этих самолетов должны перелететь в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток", - отметили в Росавиации.

По сообщениям от руководителей аэропортов московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковского" - скоплений пассажиров в терминалах нет. Граждане обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, заверили в Росавиации.