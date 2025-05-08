"Роскосмос" подписал с КНР меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, сообщила госкорпорация в четверг.

"Меморандум включен в список документов, подписанных по итогам сегодняшней встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году, сказали в госкорпорации.

"На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран.