В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах
Фото: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин.

Как сказано в его презентации, показанной на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти Королева ("Королевские чтения"), в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 - инфраструктурный. После них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.

"Две миссии обеспечивающие, инфраструктурные и третья миссия - это энергомодуль. Энергомодуль создается в кооперации с компанией "Росатом" и под научным руководством Курчатовского института", - сказал Марфин.

"Это, наверное, самая сложная работа, имеющая максимальное количество неопределенностей и низкий уровень технологической и технической готовности. Сейчас мы по этой работе находимся по ряду проектов в поисках наших перспективных партнеров", - сообщил глава НПО Лавочкина.

24 декабря 2025 года в "Роскосмосе " сообщили о подписании контракта с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции. По условиям контракта должны быть выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

Основными функциями электростанции станут - долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции (МНЛС), в том числе объектов зарубежных партнеров.

3 марта 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

8 мая 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

В марте 2021 года Россия и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня 2021 же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. В рамках создания МНЛС Россия и Китай запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

