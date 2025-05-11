Песков сообщил, что Путин сделает "содержательное" заявление

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступит с содержательным заявлением, ответы на вопросы не предусмотрены, сообщил журналистам, ожидающим главу государства в Кремле, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент сделает заявление, но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов. Но его заявление будет содержательным", - сказал Песков.

Он добавил, что заявление Путина станет "итогом этих четырех рабочих дней".