Российский президент планирует разговор с Эрдоганом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен позвонить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы попросить организовать российско-украинские переговоры в Стамбуле.

"Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом, я хочу попросить его, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам празднования 80-летия Победы.

Российский лидер напомнил, что турецкая сторона ранее неоднократно предлагала свои услуги по организации переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине.

"Президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", - посетовал Путин.