В апреле на ликвидность банков повлияло поступление части прибыли ЦБ за 2024 год в бюджет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Одним из факторов влияния на ситуацию с ликвидность банковского сектора в апреле стало перечисление части прибыли Банка России в бюджет, говорится в комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

ЦБ отмечает, что в целом бюджетные операции не привели к изменению уровня ликвидности. "С одной стороны, был отток за счет продолжающегося зеркалирования Банком России нетто-продаж валюты Минфином России за 2024 год. С другой стороны, на бюджетные счета поступила часть прибыли Банка России за 2024 год. Эти средства Федеральное казначейство может направить на финансирование расходов или временно разместить на депозиты в банках", - пояснил регулятор.

Банк России в 2024 году получил 199,5 млрд рублей прибыли, что на 42% выше прибыли 2023 года.

Банк России перечисляет 75% прибыли в федеральный бюджет (за 2024 год - 149,6 млрд рублей).

В целом влияние автономных факторов формирования ликвидности в апреле было вблизи нейтрального.

К сезонному оттоку привел рост наличных денег в обращении (в апреле - минус 0,2 трлн рублей, в марте - плюс 0,2 трлн рублей), что в целом было около значений прошлого года.

"С начала текущего года наблюдается повышенный возврат наличных денег в банки, что может быть связано с привлекательными ставками по депозитам на фоне сохранения ключевой ставки на прежнем уровне", - отмечает ЦБ.