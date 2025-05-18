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Путин назвал среди необходимых результатов СВО создание условий для долгосрочного мира

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в числе необходимых для РФ результатов СВО назвал обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает Россию своей родиной.

"У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. А этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Президент подчеркнул, что необходимо обеспечение интересов людей на тех территориях, "где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной".

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО
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