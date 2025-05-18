Путин назвал среди необходимых результатов СВО создание условий для долгосрочного мира

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в числе необходимых для РФ результатов СВО назвал обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает Россию своей родиной.

"У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. А этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Президент подчеркнул, что необходимо обеспечение интересов людей на тех территориях, "где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной".