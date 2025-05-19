Лидеры РФ и США договорились, что будут созваниваться по мере необходимости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - добавил Ушаков.

По его словам, "такая концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами".