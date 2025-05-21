В Ставрополе число пострадавших от взрыва в жилом доме выросло до трех

Автомобили, поврежденные в результате взрыва в доме в Ставрополе Фото: Ирина Амбарцумян/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Ставрополе в результате взрыва газа в многоэтажном доме пострадали три человека, один госпитализирован, еще двое получили легкие травмы, сообщает телеграм-канал краевого Минздрава. Ранее сообщалось об одной пострадавшей.

"В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел утром в среду на последнем этаже 16-этажного жилого дома, ранее сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. Взрывом было повреждено несколько квартир. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Судя по видеозаписи МЧС с места события, в угловой квартире на верхнем этаже разрушены в том числе внешние стены. Обломки повредили несколько машин, стоявших рядом с домом.

По факту произошедшего организована проверка.