Четыре квартиры и более 20 машин повреждены из-за взрыва газа в Ставрополе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Несколько квартир и десятки автомобилей получили повреждения в результате взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в Ставрополе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Предварительно, ущерб нанесен четырем квартирам дома. Также пострадали соседний дом, степень его повреждения еще оценивается, и более 20 автомобилей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел утром в среду в квартире на последнем этаже 16-этажного жилого дома, повреждено несколько квартир. Пожар потушен. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую в состоянии средней тяжести доставили в медучреждение. Также за амбулаторной помощью обратились двое пострадавших, один из них - ребенок.

По факту произошедшего прокуратурой края организована проверка.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).