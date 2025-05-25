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Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам бепилотников ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Город Шебекино подвергся атакам вражеских беспилотников. Один был подавлен системой РЭБ - от детонации повреждена надворная постройка на территории частного домовладения. Четыре дрона атаковали территорию предприятия. В результате ударов двух из них повреждены кровли складского помещения и цеха. От детонации еще двух FPV-дронов загорелись два припаркованных грузовых автомобиля - пожарными расчётами огонь ликвидирован. Транспортные средства получили повреждения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки беспилотника произошло возгорание в частном доме.

В Валуйском округе в селе Соболевка беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства - повреждены два легковых автомобиля.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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