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Несколько ЛЭП повреждены в Белгородской области в результате атак дронов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских дронов на регион.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского округа атаковано дроном - повреждена линия электропередачи. Жители двух улиц временно остаются без света", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

По его информации, в селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника загорелись "ГАЗель" и частный дом - пожарными расчетами огонь потушен.

В поселке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал в воздухе - повреждены линия электропередачи, остекление в жилом доме и три автомобиля.

"В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона на территории предприятия загорелись два здания - сотрудники МЧС ликвидировали огонь", - написал губернатор.

В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного дома - пожарными расчетами возгорание ликвидировано, добавил глава региона.

Также, по его словам, в селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома - посечена кровля, перебита линия электропередачи.

В районе села Пристень Валуйского округа от удара дрона огнем уничтожен работающий в поле "КамАЗ", сообщил Гладков.

В хуторе Ржавец Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия - повреждены два грузовых автомобиля.

В Волоконовском районе в селе Верхние Лубянки дрон попал в грузовой автомобиль - выбиты стекла и посечена кабина, говорится в сообщении губернатора.

"Информация о последствиях уточняется", - написал глава региона.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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