Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

Планируется утвердить программу по укреплению пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026-2030 годы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доля расчетов в национальных валютах в СНГ выросла до 90%, участники Содружества работают над программами в сфере безопасности, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

"Доля национальных валют в расчетах достигла 90%, укрепляются независимые расчетные системы. Во многом благодаря этому пространство СНГ стало ключевой "точкой роста" в Евразии - рост ВВП в среднем составил 4,4%, что превышает и среднемировые темпы, и, тем более, рост экономик западных стран", - сказал он в связи международной встречей высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум пройдет 27-29 мая в Москве.

По словам Шевцова, на эту конференцию Россия традиционно приглашает партнеров и союзников из СНГ.

"Страны СНГ - ключевые торгово-экономические партнеры России. Согласно данным ФТС России, в 2024 г. на страны СНГ пришлось 15,6% всего внешнеторгового оборота России, рост составил 7,1%. Это хороший результат", - заявил замсекретаря Совбеза РФ.

"Для успешного обеспечения экономического взаимодействия необходимо снимать разного рода барьеры и гарантировать защиту инвестиций", - сообщил Шевцов.

По его словам, важным шагом стало подписание в 2023 году соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, документ вступил в силу в силу летом 2024 года.

"Данным международным договором предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их капиталовложений на рынках государств-участников соглашения: гарантии защиты от экспроприации, возмещения ущерба, процедуры урегулирования споров между сторонами", - сказал Шевцов.

"Не менее важной задачей является противодействие незаконным санкционным режимам, введенным западниками в отношении нашей страны. Россия активно работает в рамках СНГ над минимизацией последствий таких недружественных действий, в том числе в контексте влияния на экономическое сотрудничество внутри Содружества", - заявил он.

Замсекретаря Совбеза РФ сообщил, что в рамках профильных механизмов СНГ по вопросам безопасности проводится работа в целях их совершенствования, дальнейшего укрепления правовой базы, проведения практических мероприятий.

"В качестве одного из последних примеров по этой теме отмечу согласование и одобрение программы сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы", - сказал он.

"В наших совместных с партнерами планах также утвердить в этом году программу сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы", - сообщил Шевцов.