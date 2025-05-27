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В Совбезе увидели необходимость укрепить взаимодействие стран СНГ с международными организациями

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Странам СНГ необходимо развивать взаимодействие с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС и другими международными организациями, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

"Важным вопросом в рамках создания новой архитектуры безопасности в Евразии является, на мой взгляд, работа по более плотному взаимодействию СНГ с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС и другими международными организациями. Это касается, в том числе, и противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику, киберпреступности и другим общим угрозам", - сказал он в связи международной встречей высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, одним из направлений совместной работы также является укрепление внешнеполитической координации, выработка с партнерами по СНГ подходов по международным и региональным темам и их продвижение в ООН.

Шевцов заявил, что страны глобального Юга и Востока укрепляют свои позиции в мире.

"Западники больше не являются ни ориентиром, ни авторитетом для большинства стран, которые хотят самостоятельно развиваться и выстраивать свои отношения с другими государствами на принципах взаимного учета национальных интересов, отстаивания суверенитета и невмешательства во внутренние дела, отказа от идеологической конфронтации", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Встреча высоких представителей под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу пройдет в Москве 27-29 мая. Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Алексей Шевцов Совбез СНГ ОДКБ ШОС БРИКС ЕАЭС
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