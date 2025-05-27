С 20 по 27 мая нейтрализован 2331 дрон ВСУ, в том числе 1465 - вне зоны СВО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства ПВО с вечера 20 мая до утра 27 мая нейтрализовали 2331 дрон ВСУ, в том числе 1465 - вне зоны СВО, в результате атак по российским регионам пострадали мирные жители.

"С 20:00 мск 20 мая по 8:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции - 1465", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети", - заявили в ведомстве.