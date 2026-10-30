Двое человек погибли при разминировании дорог к Алешкам

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что при разминировании дорог к Алешкам погибли два человека.

"Мы должны отметить, что подготовка, понятно, всегда происходит с сопряжённым риском для жизни, поэтому при разминировании погиб сапёр, также погиб ещё один человек, мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести" в пятницу.

Она добавила, что "организованы все меры безопасности, чтобы выполнить важную миссию - передать людям гуманитарную помощь, в которой они нуждаются".

Накануне Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов на подступах к Алешкам, готовности гумконвоя к отправке и возможности выезда жителей города за его пределы до 14:00 пятницы.



