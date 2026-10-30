Глава РФПИ объявил о начале гуманитарной операции в Алешках

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарная миссия отправилась в город Алешки в Херсонской области, заявил в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Гуманитарный конвой начал путь к Алешкам (...). Гуманистический подход и трехстороннее сотрудничество Россия-США-Украина работают", - написал он в соцсети X.

Дмитриев добавил, что миссия проходит при координации усилий первой леди США Мелании Трамп, уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, а также уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Российская армия с 04:00 вторника прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе Алешек, сообщило Минобороны РФ.