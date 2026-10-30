Власти сообщили о сбросе взрывных устройств на соцобъекты в Брянске

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке на социальные объекты в Бежицком районе Брянска.

"Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов", - написал Ковальчук в своем канале в Мах в пятницу.

По его словам, на нескольких улицах перекрыто движение транспорта.

"Движение в районе улиц Донбасской, Металлургов перекрыто. (...) Ведется работа по разминированию", - добавил Ковальчук.