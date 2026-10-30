Жителей Брянска попросили не перемещаться по Бежицкому району из-за угрозы взрыва

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Жителей Брянска призвали не перемещаться в Бежицком районе из-за возможного сброса с БПЛА взрывчатки. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

"По предварительной информации, в Бежицком районе Брянска произошел сброс взрывчатых веществ с вражеского БПЛА, - написал он. - Прошу соблюдать спокойствие и не перемещаться в районе улицы Металлургов, школ №66 и №53 и прилегающих территорий!"