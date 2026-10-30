Песков сообщил о готовности Путина к диалогу со всеми, в том числе Макроном и Мерцем

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин открыт к диалогу со всеми, включая президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца, однако пока никто не звонил, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Тоже снимет трубку (...) Конечно, он открыт для диалога со всеми", - сказал он "Юнашев Livе", отвечая на вопрос о том, возьмет ли Путин трубку, если ему позвонит, например, президент Франции канцлер ФРГ.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Путин разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он позвонит, Песков сказал: "Никто пока не звонил".

Накануне помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере при желании позвонить Путину могут рассчитывать на то, что он возьмет трубку. "Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку", - сказал Ушаков телеканалу "Звезда".

27 октября состоялся телефонный разговор Стубба и Стёре с Путиным. После этого пресс-служба президента Финляндии сообщила, что "лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону".