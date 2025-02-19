Шадаев заявил, что дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством киберпреступлений

Касперский выступил за доступ антивирусам к перепискам в мессенджерах для предупреждения о мошенниках

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Использование дипфейков при совершении киберпреступлений планируется признать отягчающим обстоятельством, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, это правильно", - сказал министр в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос создания приложений, которые смогут выявлять дипфейки. "Дополнительно мы обсуждаем, что и злоумышленники тоже будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут позволять распознавать дипфейки в режиме реального времени", - сказал Шадев.

Он напомнил, что внесенный в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством, предусматривает создание базы данных с записями голосов мошенников. "По итогам возбуждения дела (у нас же СОРМ пишет голос) мы можем брать биометрический голос мошенника, вести соответствующую базу и дальше, возможно, давать операторам связи, чтобы они могли эти алгоритмы накладывать", - сказал министр.

"И (встает - ИФ) вопрос в системах автоматического распознавания. То есть если звонит какой-то абонент, а у меня стоит приложение и оно говорит, что с 95%-ной вероятностью это дипфейк, то всё - мне предлагается прекратить общение. Вот такие способы мы видим", - пояснил Шадаев.

Гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что компания уже ведет работу над продуктом, который позволит различать дипфейк и реальный голос.

Участники панели, посвященной противостоянию кибермошенничеству, в обмене репликами использовали искаженное ударение в слове "звонят", обыгрывая зачастую неправильное произношение "представителей следственных органов" и "сотрудников Центробанка". "Если говорить про мошенничество, то (они - ИФ) не звонЯт, а звОнят", - пошутил Касперский.

Антивирусам - доступ к перепискам в мессенджерах?

В ходе сессии также возник спор относительно возможности открытия доступа антивирусным компаниям к перепискам и звонкам в мессенджерах для того, чтобы алгоритмы могли автоматически выявлять случаи мошенничества.

Касперский заявил, что "Лаборатория Касперского" может по аналогии с фильтрацией спама в электронной почте с помощью своих алгоритмов выявлять и блокировать мошеннический трафик в мессенджерах. Но для этого разработчикам необходим API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения) доступа к информации в мессенджере.

"Электронная почта и мессенджер - в целом, суть-то одна и та же. При этом мы технически задачу решаем в электронной почте. А вот если то же самое сделать в мессенджерах, то в целом гораздо меньше работы будет и у полиции, и у прокуратуры, и головной боли будет меньше у всех. Мы готовы это сделать, если у нас будут инструменты нужные технические", - сказал глава компании.

Глава Минцифры не согласился с доводами Касперского. По словам министра, получить доступ к звонкам и переписке невозможно без согласия пользователя. Он уверен, что это вызвало бы негативную реакцию пользователей, "когда какими-то техническими средствами, которые даже не в правоохранительных органах на основе УПК доступ получают, а когда это, условно, происходит автоматом". По мнению министра, решить этот вопрос можно только путем получения согласия каждого пользователя на доступ к его переписке и звонкам.

Касперский выразил уверенность, что пользователю все равно, если его прослушивает алгоритм, а не другой человек.

"Идет электронная почта, есть антиспам-алгоритмы, которые ее проверяют. Кого-то это волнует? Если это делает качество почты лучше, все довольны. Если алгоритмы будут слушать трафик в мессенджерах и при этом будет в разы меньше мошеннических звонков, все будут рады, уверяю вас", - заверил бизнесмен.

При этом он уточнил, что дальше передаваться этот трафик никуда не будет. "Алгоритмы просто определят, что это звонок мошеннический, и просто повесят трубку. И на экран выдадут: будьте осторожны, вам позвонили мошенники. Вы такую программу поставите своей маме/бабушке/дедушке? Я поставлю", - сказал Касперский.

Шадаев при этом заметил, что самостоятельная установка программы - это и есть де-факто выражение согласия пользователя на доступ к его данным, необходимым для ее работы.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина поддержала Шадаева. "Может быть, можно начать с согласия человека, возможности использования такой технической фильтрации сообщений именно добровольно, а потом посмотреть, как это пойдет и если пойдет", - сказала она.