Два человека погибли, один ранен в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что двое погибших мужчин - жители Новой Збурьевки.

ВСУ также атаковали бригаду скорой помощи, которая приехала на место обстрела - из медиков никто не пострадал, но машина получила повреждения, сообщил губернатор.

Ранения получил житель села Раденск. Его госпитализировали.