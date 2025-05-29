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Два человека погибли, один ранен в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще один получил ранения в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что двое погибших мужчин - жители Новой Збурьевки.

ВСУ также атаковали бригаду скорой помощи, которая приехала на место обстрела - из медиков никто не пострадал, но машина получила повреждения, сообщил губернатор.

Ранения получил житель села Раденск. Его госпитализировали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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