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Предприятия и соцобъекты атаковали дроны в Белгородской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных украинскими атаками на регион.

"В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечён забор домовладения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены социальный объект и административное здание предприятия.

Также, по информации Гладкова, в городе Шебекино FPV-дроны ударили по предприятию - повреждены три здания, оборудование, автомобиль и линия электропередачи. Кроме того, в городе в результате прилёта боеприпаса повреждены кровля, фасад и остекление административного здания, социальный и коммерческий объекты и один автомобиль.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом - выбиты окна и посечён забор. Второй беспилотник ударил по территории предприятия - повреждён служебный микроавтобус. В селе Нежеголь в результате обстрела в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также перебита линия электропередачи - жители одной улицы временно остаются без света.

В селе Маломихайловка в результате атаки дрона во дворе дома загорелась машина - возгорание ликвидировано. Также повреждён стоящий рядом трактор. От детонации двух других БПЛА повреждены два легковых автомобиля и ГАЗель. Вследствие удара ещё одного FPV-дрона загорелся гараж. Село Нижнее Берёзово-Второе атаковано беспилотником - повреждена линия электропередачи. На одной улице временно отсутствует электроснабжение.

В селе Муром с беспилотника сброшено взрывное устройство - на территориях двух домов повреждены заборы, две надворные постройки и легковой автомобиль.

В Белгородском районе в селе Лозовое от удара беспилотника в частном доме повреждены кровля, окна и хозпостройка.

В районе села Грушевка Волоконовского района FPV-дрон атаковал припаркованный КамАЗ - транспорт получил повреждения. От удара второго дрона на стоянке предприятия уничтожена одна единица сельхозтехники.

Губернатор отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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