Минобороны РФ сообщило о поражении 53 беспилотников ВСУ вечером в воскресенье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 53 украинских беспилотника над регионами РФ вечером в воскресенье, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дроны были нейтрализованы в период с 20:10 до 21:45 по Москве.

По данным Минобороны РФ, 34 БПЛА самолетного типа были нейтрализованы над территорией Курской области, 14 БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Орловской области.