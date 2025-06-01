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Число пострадавших в результате ЧП в Брянской области выросло до 69 человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области достигло 69, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в воскресенье.

"К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее брянский губернатор сообщал о 35 пострадавших и семи погибших.

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