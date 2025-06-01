Почти 50 человек госпитализированы после обрушения моста в Брянской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об увеличении числа госпитализированных после обрушения моста в Выгоничском районе.

"Информация на 8:00 по пострадавшим в Выгоничском районе. Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее глава региона сообщал о госпитализации 44 человек, 22 наблюдаются амбулаторно.