Поиск

ФСБ сообщила об аресте в Крыму двух женщин, собиравших данные о военных

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте в Крыму двух женщин, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержанные являлись агентами украинских спецслужб.

По данным ФСБ, жительница Нижнегорского района Крыма "инициативно написала администратору украинского телеграм-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера".

"Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Республике Крым. Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины", - заявили в ЦОС.

Другая подозреваемая - жительница Севастополя - через Телеграм "была привлечена Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству".

"По заданию куратора она осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота РФ", - сказали в спецслужбе.

Женщины задержаны и дали признательные показания.

Следственным отделом УФСБ по Крыму в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена в форме шпионажа). Суд вынес решение об их аресте.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры "Телеграм" и "WhatsApp" для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - добавили в ЦОС.

СБУ Крым ФСБ Севастополь Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль подтвердил факт взрыва у Крымского моста

Уголовные дела о клевете не будут подлежать прекращению по примирению сторон

Уголовные дела о клевете не будут подлежать прекращению по примирению сторон

Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков

В Москве задержаны шестеро подозреваемых в похищении человека на Ярославском вокзале

В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в России новых автомобилей

Совет Федерации ратифицировал договор о выдаче между Россией и Таиландом

В Думу внесен проект закона о создании в РФ Национальной системы туристских троп

Военная операция на Украине

Власти Запорожской области сообщили о повторном отключении электроэнергии

Силы ПВО ликвидировали семь беспилотников ВСУ минувшей ночью

Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });