ФСБ сообщила об аресте в Крыму двух женщин, собиравших данные о военных

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте в Крыму двух женщин, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержанные являлись агентами украинских спецслужб.

По данным ФСБ, жительница Нижнегорского района Крыма "инициативно написала администратору украинского телеграм-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера".

"Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Республике Крым. Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины", - заявили в ЦОС.

Другая подозреваемая - жительница Севастополя - через Телеграм "была привлечена Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству".

"По заданию куратора она осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота РФ", - сказали в спецслужбе.

Женщины задержаны и дали признательные показания.

Следственным отделом УФСБ по Крыму в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена в форме шпионажа). Суд вынес решение об их аресте.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры "Телеграм" и "WhatsApp" для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - добавили в ЦОС.