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ФСБ сообщила об аресте крымчанина, передавшего данные о ПВО полуострова Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Керчи, который передавал информацию о дислокации ПВО военной разведке Украины.

"Установлено, что житель г. Керчи, 2003 установил и поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный "прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове".

"Полученные сведени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​я злоумышленник передавал представителю ГУР МОУ посредством мессенджера "Телеграм", - добавили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Крыму в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

"Подозреваемый признал свою вину и дает признательные показания", - сообщили в спецслужбе.

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры "Телеграм" и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - заявили в ЦОС.

Крым ФСБ Украина
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