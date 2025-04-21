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Жителя Симферополя заподозрили в передаче СБУ сведения о военных объектах Крыма

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Житель Симферополя задержан по делу о передаче украинской спецслужбе сведений о военных объектах в Крыму, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Установлено, что житель Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова", - сказали в ЦОС.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемый арестован и дает признательные показания, сообщают в ФСБ.

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