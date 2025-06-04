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В Москве задержаны шестеро подозреваемых в похищении человека на Ярославском вокзале

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали шестерых подозреваемых в похищении гражданина на Ярославском вокзале, сообщил пресс-центр МВД.

"Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская", - говорится в сообщении.

Материалы проверки переданы в следственные органы.

3 июня в соцсетях появилась информация о возможном похищении человека. Неизвестные скрутили мужчину на Ярославском вокзале и посадили в багажник автомобиля. В ночь на 4 июня в МВД сообщили, что в соцсетях обнаружили публикацию "о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале" и начали проверку.

МВД Москва Ярославский вокзал
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