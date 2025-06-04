МВД проверит высказывания блогера о жителях Чечни после попытки его похищения в Москве

фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Полицейские организовали проверку провокационных видеороликов блогера, которого накануне, по предварительным данным, могли похитить с Ярославского вокзала в Москве, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования", - говорится в сообщении.

По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в полиции.

Ранее в пресс-центре заявили о задержании на Ярославском вокзале шестерых подозреваемых в похищении гражданина, который является блогером. По данным СМИ, неизвестные скрутили мужчину и посадили в багажник автомобиля, увезли в неизвестном направлении.