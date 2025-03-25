VK весной запустит бета-версию цифровой платформы Max с мессенджером и звонками

В будущем платформа может стать аналогом китайского мессенджера WeChat

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK весной может запустить бета-версию цифровой платформы Max, в которой на первом этапе будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, в будущем в Max должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач - в этом случае платформа может стать аналогом китайского мессенджера WeChat.

Бета-версия Max может появиться в мобильном и десктопном вариантах и будет доступна для устройств на базе iOS и Android. Зарегистрироваться на платформе смогут владельцы российских и белорусских сим-карт.

В пресс-службе VK газете подтвердили, что в ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории России и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи.

Объем инвестиций в новую платформу не раскрывается.