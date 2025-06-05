Путин проведет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 5 июня, в четверг, в преддверии Дня русского языка в режиме видеоконференцсвязи проведет Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Члены Совета обсудят ход исполнения поручений президента Российской Федерации, данных по итогам первого заседания Совета, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Во исполнение поручений главы государства Советом разработан проект Основ государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди тем обсуждения, в частности, вопросы, связанные с созданием единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, а также поддержанием фондов детских и школьных библиотек.

Также будут обсуждаться поддержка учителей русского языка и литературы из воссоединенных территорий, запуск молодежной интеллектуальной игры "Скажи по-русски" и возрождение практики чтецких программ в образовательных организациях.

В мероприятии примут участие советник президента РФ (председатель Совета) Елена Ямпольская, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента РФ Владимир Мединский, представители общественных организаций, руководители вузов и профессорско-преподавательский состав учебных заведений страны, поэты, писатели, артисты и общественные деятели.