Минобороны РФ сообщило об уничтожении 29 дронов ВСУ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что с 22:00 по Москве среды нейтрализованы 29 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

По информации Минобороны РФ, 15 дронов ВСУ сбиты над Белгородской областью, 11 - над Ростовской областью, три - над Воронежской.

Ранее ведомство сообщило, что около 19.:00 по Москве средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Крыма.