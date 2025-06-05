Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Калуга (Грабцево)", - написал Кореняко в своем телеграм-канале в четверг.

До этого ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропорту Калуги 29 мая. Они действовали более часа.