ВС РФ запретил выводить из-под страхового покрытия широкие классы рисков без договорной детализации

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал незаконными оговорки в договорах страхования, когда широкие классы страховых случаев выводятся из-под покрытия за счет отсутствия в соглашениях детализации определений и конкретизации обстоятельств.

Формулировки, освобождающие страховщика от выплаты страхового возмещения, в том числе в случае наступления страхового случая в ходе выполнения ремонтных работ подрядчиком, привлеченным страхователем, являются ничтожными, говорится в опубликованном определении. Обратное означало бы минимизацию предпринимательского риска страховщиков, связанного с выплатой страхового возмещения, исключая из страхового покрытия наиболее распространенные причины возникновения пожара, считает судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ.

Такую позицию она сформулировала при рассмотрении жалобы ООО "М-Юни" на решения нижестоящих судов, которые отклонили его иск к ООО "Страховая компания "Согласие" о взыскании суммы страхового возмещения. Договор присоединения между ним был заключен 1 июля 2022 года и среди прочего предусматривал исключение из страхового покрытия (из числа страховых случаев) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (статья 168 Уголовного кодекса РФ), в результате неосторожного обращения с огнем, в ходе проведения строительных или монтажных работ и др.

22 августа 2022 года в торговом центре "М-Юни" в подмосковных Мытищах произошел пожар. Причиной стало воспламенение горючих материалов во время ремонтных работ по неосторожности рабочих подрядчика из-за прогрева металлических конструкций вследствие использования углошлифовальной машины или газовой горелки либо попадания искр.

"М-Юни" обратилось за выплатой по договору, но "Согласие" отказало. После этого владелец объекта подал иск в суд о взыскании 45,96 млн руб. суммы страхового возмещения и 5,67 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами с дальнейшим начислением по дату фактического исполнения решения суда, но проиграл в трех инстанциях.

Теперь их решения отменены. Сделав это, СКЭС ВС РФ напомнила, что следует разграничивать исключения из страхового покрытия и основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. Последнее возможно только лишь по правилам статьи 963 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Ее первый пункт гласит, что страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Законом это также может быть предусмотрено при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя, устанавливает статья. К случаю "М-Юни" статья 963 ГК РФ неприменима, так как вина заказчика работ не установлена, констатировала СКЭС ВС РФ.

Что касается исключений из страхового покрытия, то они должны быть детализированными. "Эти исключения должны явно и недвусмысленно следовать из определения в договоре страхуемого риска и обстоятельств его наступления", - говорится в определении со ссылкой на пункт 15 постановления пленума пленума ВС РФ от 25 июня 2024 года № 19 "О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества".

В рассматриваемом случае этого не было. "Включение ООО "СК "Согласие" в правила страхования под видом исключения из страхового покрытия отдельного раздела, посвященного целому ряду причин наступления пожара, не связанных с умыслом страхователя (...), без конкретизации обстоятельств, входящих в страхуемые риски, представляет собой не предусмотренное законом расширение перечня оснований освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения", - говорится в опубликованном определении. Поступив так, страховая компания, "выступая профессиональным участником рынка страхования и экономически более сильной стороной данных правоотношений", фактически минимизировала свой предпринимательский риск, связанный с выплатой страхового возмещения, исключая из страхового покрытия наиболее распространенные причины возникновения пожара, констатировала СКЭС ВС РФ.

"В отсутствие в договоре страхования детализации обстоятельств наступления страхового случая применительно к настоящему спору предполагается, что страховым случаем является повреждение застрахованного имущества в результате пожара, возникшего по любой причине", - говорится в определении. Оговорки, освобождающие страховщика от выплаты страхового возмещения, в том числе в случае наступления страхового случая в ходе выполнения ремонтных работ подрядчиком, привлеченным страхователем, являются ничтожными, написали судьи ВС РФ.

Дело отправлено на пересмотр. Теперь судам, как говорится в определении, "следует установить действительную волю сторон при заключении договора страхования относительно страхуемых рисков с учетом правовой позиции, изложенной в настоящем определении, а также принципа баланса интересов сторон и защиты слабой стороны договора", то есть "М-Юни".