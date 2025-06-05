Мишустин назвал приоритетом для России укрепление сотрудничества со странами СНГ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Укрепление кооперации на пространстве СНГ является безусловным приоритетом для России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на встрече в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Россия уделяет самое серьезное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ является для нас безусловным приоритетом. Мы дорожим многолетними традициями дружбы и взаимовыручки, которые сложились между нашими государствами", - сказал российский премьер-министр.

В Душанбе 5 июня пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

Мишустин отметил, что на пространстве Содружества активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.

"По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на семь процентов и превысил десять триллионов рублей", - сказал Мишустин.

Глава российского правительства подчеркнул, что мир сейчас "переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура". По словам премьера, усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, "многие государства ощущают нарастающее санкционное давление".

"Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях. Это необходимо для достижения технологического, промышленного суверенитета. И в целом - для повышения качества жизни граждан", - сказал Мишустин.