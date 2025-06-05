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Россия и Китай проведут первый полномасштабный подсчет дальневосточных леопардов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай планируют до конца года обменяться данными фотоловушек с трансграничного резервата "Земля больших кошек", чтобы провести полномасштабный подсчет числа дальневосточных леопардов и амурских тигров в обеих странах, сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Страны до конца года проведут обмен данными с фотоловушек из национального парка "Земля леопарда", заповедника "Кедровая падь" России и Северо-восточного национального парка тигра и леопарда Китая, которые входят в трансграничный резерват. Результатом станет первый полномасштабный совместный подсчет численности мировой популяции редкого дальневосточного леопарда, который обитает только на этих землях", - говорится в сообщении.

Решение было принято на первом заседании Смешанной комиссии по реализации Соглашения между правительствами России и Китая о трансграничном резервате "Земля больших кошек", которое прошло в КНР 4 июня. Стороны утвердили план работы трансграничного резервата на ближайшие два года. В частности, российские и китайские инспекторы будут сотрудничать между собой, будут проведены соревнования, реализованы экопросветительские проекты. Однако самым важным будет обмен данными с фотоловушек в России и в Китае, чтобы узнать точное число тигров и леопардов, живущих на этой территории.

Также на совещании стороны поделились, сколько тигров и леопардов сейчас живет в Китае и России. Так, в КНР число амурских тигров выросло с 27 до 70 особей, а дальневосточных леопардов - с 42 до 80. В нацпарке "Земля леопарда" популяция леопардов увеличилась до 120 особей, а тигров - с 12 до более чем 50. Однако из-за того что животные постоянно переходят границы, численность редких хищников нельзя просто суммировать. В частности, около 20 тигров постоянно перемещаются между Россией и Китаем.

Следующее заседание Смешанной комиссии планируется провести в 2026 году на территории России.

Первый в мире трансграничный резерват "Земля больших кошек" для амурского тигра и дальневосточного леопарда был создан в мае 2024 года, в его состав вошли национальный парк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь" в Приморье, а также китайский Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда. Соглашение между РФ и КНР о создании резервата "Земля больших кошек" подписано министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и главой Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Чжиоу. Церемония прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Земля леопарда Земля больших кошек Кедровая падь
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