Ленинградская АЭС вывела блок №4 на номинальную мощность после планового ремонта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн "Росэнергоатом") вывела на номинальную мощность энергоблок №4 (РБМК-1000) после досрочного завершения планового капитального ремонта с элементами модернизации, сообщает управление информации и общественных связей станции.

Как уточняет ЛАЭС, работы завершены на 12 суток ранее заявленного срока.

"Ремонтные службы атомной станции и работники "Ленатомэнергоремонт" (филиала АО "Атомэнергоремонт") общей численностью около 1,4 тыс. человек выполнили работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками, а также провели капитальный ремонт генератора №7 и средний ремонт генератора №8", - говорится в сообщении.

Также в период планового ремонта, уточняет станция, выполнен дополнительный объем работ, "влияющий на получение лицензии для эксплуатации энергоблока №4 до 2030 года".

Как сообщалось, в феврале 2025 года ЛАЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию до 2030 года энергоблока №3.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают четыре энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4 287 МВт.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где имеются энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из шести энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) - действующие. Энергоблоки №1 и №2 (РБМК-1000) остановлены для вывода из эксплуатации.

В марте текущего года ЛАЭС начала основной этап строительства энергоблока N8 ВВЭР-1200. Годом ранее на станции началось строительство энергоблока №7.