Здание гостиницы загорелось в Энергодаре после атаки БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, подвергся атаке БПЛА ВСУ, сообщил в пятницу глава горадминистрации Максим Пухов.

"Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших - гостиница не эксплуатировалась. Начавшийся пожар удалось быстро локализовать, поэтому полностью выгорела только одна комната.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В четверг ВСУ с помощью дронов атаковали учебно-тренировочный центр на территории ЗАЭС, обошлось без пострадавших и критических разрушений.