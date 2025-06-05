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Росприроднадзор обеспечил поступление в бюджет почти 32,5 млрд руб. в 2024 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор обеспечил в прошлом году поступление почти 32,5 млрд руб. в российский бюджет, что почти на треть больше, чем ожидалось. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии ведомства в День эколога.

"Вице-премьер отметил, что в 2024 году деятельность службы обеспечила почти 32,5 млрд рублей поступлений в консолидированный бюджет, что на 30% больше прогнозных ожиданий. Основной объем этих средств направляется на экологические программы в региональные бюджеты", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Патрушев сообщил, что в деятельность ведомства активно входят электронные сервисы, в том числе для сбора отчетности и администрирования бюджета: с 2020 по 2025 год количество услуг, предоставляемых в цифровом виде, выросло в 16 раз и теперь охватывает весь их спектр. Цифровизация поможет расширить систему дистанционного контроля, что, в свою очередь, повысит мобильность Росприроднадзора и количество проведённых мероприятий, сказал он.

По словам вице-премьера, в 2024 году количество профилактических визитов и предостережений со стороны ведомства превысило 80 тыс., что практически вдвое выше, чем годом ранее. При этом снижается количество плановых проверок: за прошлый год их проведено на 30% меньше, чем в 2023 году.

Росприроднадзор также продолжает оценку влияния на окружающую среду объектов накопленного вреда для включения их в соответствующий реестр. В прошлом году были проведены обследование и оценка более 230 объектов накопленного вреда на территории 49 регионов.

Патрушев обозначил задачи ведомства на текущий год, в том числе в рамках работ по завершению строительства очистных сооружений на Волге и Байкале, выдаче комплексных экологических разрешений, администрирования реформы расширенной ответственности производителей. Ключевая роль отведена Росприроднадзору в эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах федерального проекта "Чистый воздух"; перечень объектов и размеры квот должны быть установлены в этом году.

Патрушев в заключении отметил, что за прошедшие шесть лет финансирование Росприроднадзора и подведомственных ему учреждений увеличилось в 3,5 раза. "Кроме того, в 2025 году правительство дополнительно предусмотрело 6 млрд руб. на повышение зарплат сотрудникам ведомства в течение ближайших лет, что также будет способствовать привлечению в отрасль молодых замотивированных специалистов", - говорится в сообщении.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, а в РФ - профессиональный праздник - День эколога.

Дмитрий Патрушев Росприроднадзор
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